Donyell Malen met twee assists belangrijk voor Dortmund, weer zorgen om Erling Haaland

Video'sBorussia Dortmund heeft zich hersteld van de nederlaag in de achtste finales van de DFB Pokal tegen 2. Bundesliga-club St. Pauli. Donyell Malen stond aan de basis van alle goals op bezoek bij 1899 Hoffenheim: 2-3. Tegenvaller voor Dortmund was het uitvallen van Erling Haaland.

Dortmund heeft 43 punten na twintig wedstrijden en staat daarmee tweede in de Bundesliga. Koploper Bayern München heeft 46 punten, maar speelt morgen in de twintigste speelronde de uitwedstrijd tegen Hertha BSC.

Al na zes minuten opende Erling Haaland op aangeven van Malen de score tegen Hoffenheim. Op slag van rust was het Andrej Kramaric die voor de gelijkmaker zorgde: 1-1. In de 58ste minuut bediende Malen opnieuw een ploeggenoot. Deze keer ontving Marco Reus de bal en de ervaren Duitser rondde af. Toen Hoffenheim-speler David Raum in de 66ste minuut met een eigen goal (na een voorzet van Malen) voor de 1-3 zorgde, leek de wedstrijd beslist.

Volledig scherm Donyell Malen wordt gefeliciteerd na één van zijn assists tegen Hoffenheim. © EPA

Een treffer van Georginio Rutter in de 77ste minuut bracht de spanning echter terug. Hoffenheim ging in de slotfase met man en macht op zoek naar een punt, maar Borussia Dortmund hield stand en blijft in het spoor van koploper Bayern München.

Tegenvaller voor Dortmund was het uitvallen van Erling Haaland. De Noorse topschutter, die dit seizoen al vaker langs de kant stond, verliet het veld na ruim een uur spelen met vermoedelijk een liesblessure. Malen werd na 83 naar de kant gehaald door trainer Marco Rose.

Volledig scherm Erling Haaland moet zich geblesseerd laten vervangen. © EPA

Bakker en Frimpong verslaan Gouweleeuw

Met Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis won Bayer Leverkusen thuis overtuigend van het FC Augsburg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw: 5-1. Bakker gaf de assist bij de openingstreffer van Karim Bellarabi in de negende minuut. Moussa Diaby was de grote uitblinker met drie goals en bij zijn laatste doelpunt was de assist van Frimpong. Arne Maier scoorde voor de bezoekers. Timothy Fosu-Mensah viel na 78 minuten in bij Leverkusen. Vlak daarna viel de 5-1 van Lucas Alario, een andere invaller.

Bayer Leverkusen staat derde in de Bundesliga, met 35 punten na twintig wedstrijden. Dat zijn acht punten minder dan Borussia Dortmund. Augsburg staat nog altijd in de degradatiezone, met negentien punten na twintig duels.

Volledig scherm Mitchel Bakker (l) viert een goal van Bayer Leverkusen met zijn ploeggenoten. © AFP

Bij Greuther Fürth tegen FSV Mainz kwamen ook heel wat Nederlanders in actie. Nick Viergever en Jetro Willems stonden in de basis bij hekkensluiter Greuther Fürth. Jeremiah St. Juste, vorige week nog matchwinner, begon namens de bezoekers. Bij Mainz viel Jean-Paul Boëtius na 66 minuten in. Het duel eindigde in 2-1. Greuther Fürth blijft achttiende en laatste in de Bundesliga, met tien punten na twintig wedstrijden. De club pakte vandaag dus wel dertig procent van hun totale puntenaantal.



Willems hield een knieblessure over aan het duel met Mainz. De oud-verdediger van PSV moest zich in de 70ste minuut laten vervangen door Gian-Luca Itter. ,,We moeten nu wachten op verder onderzoek om te zien of de blessure ernstig is of niet”, zei coach Stefan Leitl.

Keeper Mark Flekken won met SC Freiburg met 2-0 van VfB Stuttgart. Freiburg doet het uitstekend en staat in de subtop. Stuttgart is de nummer zeventien van de ranglijst en de club heeft acht punten meer dan hekkensluiter Greuther Fürth. Borussia Mönchengladbach verloor thuis met 2-1 van FC Union Berlin.

Uitslagen Bundesliga

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 5-1

Greuther Fürth - FSV Mainz 2-1

Hoffenheim - Borussia Dortmund 2-3

Borussia Mönchengladbach - FC Union Berlin 1-2

SC Freiburg - VfB Stuttgart 2-0

VfL Bochum - FC Köln (aftrap 18.30 uur)

