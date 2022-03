Donny van de Beek wil huis huren in Nederland voor Oekraïense vluchtelingen

Vijfde WK-deelname Cristiano Ronaldo voegt zich in illuster rijtje, volgt een prachtige climax tegen Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo kan zich opmaken voor zijn tiende eindtoernooi met Portugal, dat zich via een 2-0 overwinning op Noord-Macedonië geplaatst voor het WK in Qatar. Het wordt na vijf EK's ook zijn vijfde wereldkampioenschap, waardoor hij zich, net als Lionel Messi, in een klein en illuster rijtje voegt.

