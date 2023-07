Donny van de Beek met fraaie volley matchwinner voor Manchester United: ‘Alle opties nog open’

Met videoEen mooi moment voor Donny van de Beek. De 26-jarige middenvelder uit Nijkerkerveen speelde vanmiddag zijn eerste wedstrijd sinds 3 januari en werd daarin meteen de matchwinner. Dankzij zijn fraaie volley vier minuten na rust won Manchester United in Edinburgh met 1-0 in de oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon.

Van de Beek kwam vorig seizoen al heel weinig in actie, maar mocht op 3 januari dan eindelijk eens in de basis beginnen. In de thuiswedstrijd tegen Bournemouth (3-0) ging het kort voor rust echter helemaal mis na een ongelukkige botsing met Marcos Senesi, de Argentijnse verdediger van Bournemouth. Een kruisbandoperatie bleef Van de Beek bespaard, maar het afgelopen halfjaar kwam hij niet meer in actie.

Gisteren was er al het nieuws dat Van de Beek mee op tour mag door de Verenigde Staten, maar voor de selectie van de Engelse recordkampioen de Atlantische Oceaan overstreekt werd er vanmiddag in Schotland nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Olympique Lyon. In het Murrayfield Stadium in Edinburgh was Van de Beek vier minuten na rust de maker van de fraaie 1-0, de enige goal van de wedstrijd zo zou blijken. Van de Beek was in de rust ingevallen, net als de tien teamgenoten waar hij de tweede helft mee speelde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jonny Evans helpt United tijdens voorbereiding

United-coach Erik ten Hag koos niet voor zijn sterkst mogelijke ploeg. Lisandro Martínez, Raphaël Varane, Mason Mount, Jadon Sancho en Antony verschenen wel aan de aftrap. Ten Hag bracht na rust tien andere veldspelers in het veld. Tyrell Malacia herstelt nog van een blessure. Een opvallende speler bij United was ook Jonny Evans, die gisteren aansloot nadat hij clubloos was na de degradatie met Leicester City.

De 35-jarige verdediger uit Noord-Ierland speelt op een ‘short-term deal’ bij United om zijn oude club te helpen tijdens de voorbereiding en zichzelf in de kijker te kunnen spelen bij geïnteresseerde clubs. Evans speelde van 2004 tot 2015 al voor Manchester United en is nu de enige speler in de selectie die de laatste landstitel (in 2012/2013) onder Sir Alex Ferguson nog meemaakte, nadat doelman David de Gea is vertrokken. ,,Jonny kan nog prima mee op ons niveau. We weten dat hij een heel ervaren speelster is, maar ook een heel goed persoon. Een grote persoonlijkheid met veel autoriteit. Hij zal vooral de jonge spelers helpen, dus het is een mooie situatie voor beide partijen", sprak Ten Hag na de wedstrijd tegen Olympique Lyon toen hij werd gevraagd naar de situatie van Evans.

Van de Beek stond de Britse pers ook nog kort te woord. Hij kreeg na het oefenduel vooral vragen over zijn toekomst. ,,Ik weet zelf ook niet wat er gaat gebeuren”, antwoordde hij. ,,Ik ben fit en mocht gelukkig weer meedoen. Misschien blijf ik bij Manchester United dit seizoen, maar wellicht vertrek ik. Alle opties liggen nog open. Ik kan er nog weinig over zeggen.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na het oefenduel in Schotland reist de selectie van coach Erik ten Hag af naar de Verenigde Staten voor drie duels. In San Diego speelt Manchester United eerst tegen Arsenal (22 juli) en Wrexham (25 juli). Een dag later is Real Madrid in Houston de tegenstander. De Amerikaanse trip wordt afgesloten met de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund op 31 juli in Las Vegas. Tyrell Malacia is door een blessure niet van de partij in de Verenigde Staten.

Vervolgens keert United terug naar Europa, waar nog oefenwedstrijden tegen RC Lens (op Old Trafford) en Athletic Bilbao (in Dublin) worden gespeeld. Op maandag 14 augustus begint United aan het nieuwe seizoen in de Premier League met de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

Van de Beek stapte op 2 september 2020 voor 39 miljoen euro over van Ajax naar Manchester United, waar hij toen een vijfjarig contract tekende. De 19-voudig international van Oranje staat nu op 60 wedstrijden voor de Engelse topclub, waarin hij twee keer scoorde en twee assists gaf.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.