Donny van de Beek belangrijk bij eerste basisplaats voor Everton, koploper ManCity maakt geen fout

Bredase zusjes Van de Wiel zijn nog niet te oud voor de volgende stap: ‘Er is nog veel progressie te halen’

De carrière van de Bredase tweeling Anne en Myke van de Wiel (24) kwam vorig jaar in een stroomversnelling. Er zit volgens de twee nog veel meer in. Dit weekeinde trappen ze samen het seizoen af op het NK meerkamp. Anne gaat voor het podium. Myke hoopt dat een peesblessure niet te veel roet in het eten gooit.

11 februari