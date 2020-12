Donkere wolken boven Dortmund-trainer Favre: ‘Dit is een zwarte dag’

,,We moeten dit analyseren. Als je thuis met 5-1 verliest, dan is het een zwarte dag. Ik weet niet wanneer we voor het laatst met zulke cijfers hebben verloren. Het voelt niet goed”, zei Watzke.

Dortmund incasseerde tegen Stuttgart al de vierde nederlaag van het seizoen. Met 19 punten uit elf wedstrijden staat de ploeg van Favre in de Bundesliga op de vijfde plaats, 5 punten achter titelverdediger Bayern München. Dortmund verloor de afgelopen weken thuis ook al van Bayern (2-3) en 1. FC Köln (1-2). In de Champions League bereikte de Duitse ploeg wel de knock-outfase.

De 63-jarige Favre is bezig aan zijn derde seizoen bij ‘BVB’. Twee keer eindigde zijn ploeg in de Bundesliga als tweede achter Bayern München. ,,Dit was een ramp”, zei de Zwitser na de nederlaag tegen Stuttgart. ,,We waren er vandaag gewoon niet bij. We hebben als team te veel grote fouten gemaakt.”