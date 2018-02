Donk speelt met Galatasaray gelijk in kwartfinale Turkse beker

Nabeschouwing Willem II via horrorshow naar halve finale KNVB-beker

1 februari Willem II is door naar de halve finale van de beker na een thriller tegen Roda JC. Na verlengingen (2-2) en penalty's trok de ploeg van Erwin van de Looi aan het langste eind in een wedstrijd die boeide van het begin tot het bittere eind. In de halve finale wacht een uitwedstrijd tegen Feyenoord.