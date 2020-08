Dominique Janssen houdt met Wolfsburg Lieke Martens uit CL-finale

Net als bij de Champions League voor mannen gaan bij de vrouwen de duels in de beslissende fase over één duel op neutraal terrein. In het stadion van Real Sociedad maakte Wolfsburg na ruim een uur spelen het enige doelpunt van de wedstrijd. De Zweedse Fridolina Rolfö scoorde na een mislukte omhaal van Ewa Pajor.

Voor Wolfsburg is het de vijfde keer dat de finale van de Women’s Champions League wordt bereikt. De club won het toernooi in 2013 en 2014 en ging in 2016 en 2018 in de eindstrijd onderuit. Barcelona was vorig jaar verliezend finalist.