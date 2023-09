Dominantie Max Verstappen bedreigt kijkcijfers: ‘Tenzij hij een been breekt, weet ik niet wat we daaraan kunnen doen’

Max Verstappen is bezig aan een geweldig seizoen in de Formule 1. De Nederlander heeft tien races op rij gewonnen en kan zes races voor het einde al zijn derde wereldtitel pakken. De historische prestaties van de Red Bull-coureur zijn leuk voor de Nederlanders, maar niet goed voor de kijkcijfers, vertelt Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1.

,,Zijn dominantie is een uitdaging voor de interesse in de sport”, laat de directeur van het Amerikaanse bedrijf, Greg Maffei, weten in een interview op motorsport.com. ,,Het middenveld is heel interessant en we kunnen met statistieken laten zien dat er meer inhaalacties zijn dan ooit te tevoren, maar onze uitdaging om de kijkers en fans vast te houden ligt natuurlijk bij de huidige dominantie van Verstappen.”

De Nederlander boekte afgelopen zondag een Formule 1-record met zijn tiende zege op rij. De Nederlander won dit jaar bovendien twaalf van de veertien races en stevent af op zijn derde wereldtitel. Het is niet ondenkbaar dat hij die al in de Grote Prijs van Qatar, de zesde race voor het einde van het jaar, kan binnenhalen. De spanning in de koningsklasse is daarmee ver te zoeken en dat kan de interesse in de sport doen verslappen.

Focus op Verstappen

Maffei erkent dat. ,,De realiteit is dat we een zeer aantrekkelijk competitief product hebben, afgezien van het feit dat Verstappen zo ongelooflijk snel is. Hij is een fenomeen en rijdt een recordjaar. Tenzij hij een been breekt, weet ik niet wat we daaraan kunnen doen. We proberen het nu om te draaien door te zeggen: kom kijken naar Verstappen, hij boekt historische successen, dat wil je niet missen.”

Volgens Maffei zijn tv-kijkers niet de enige maatstaf voor interesse in de Formule 1. ,,Je moet ook kijken naar de algehele interesse. Aan de hand van de groei op Instagram, YouTube en TikTok kunnen we stellen dat de belangstelling voor de sport alleen maar groter is geworden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.