Dominante Verstappen zet met historische hattrick grote stap in WK

Tessie Savelkouls: ‘Geestelijk was ik gewoon gezond, alleen lag mijn rechter­been in de shit’

13:11 Tessie Savelkouls verbaast vriend en vijand. Dat de Gelderse eind deze maand meedoet aan de Olympische Spelen is voor velen namelijk een wonder. In mei vorig jaar was het namelijk nog de vraag of ze ooit weer normaal kon lopen.