Domenicali volgt Carey op als directeur Formule 1

De Italiaan neemt de dagelijkse leiding over van de Amerikaan Chase Carey. Die blijft wel voorzitter, maar draagt zijn uitvoerende taken over aan Domenicali. Carey is de hoogste baas van de Formule 1 sinds Liberty Media begin 2017 de eigendomsrechten overnam van Bernie Ecclestone, de flamboyante Brit die gedurende 40 jaar het gezicht van de Formule 1 was.