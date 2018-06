Dollende Ricciardo: '20 miljoen? Ik ben veel meer waard'

Door Arjan Schouten



Hij had het ook gelezen. Het gerucht dat McLaren zijn komst wel ziet zitten, volgend jaar. Zeker als een ervaren man als Fernando Alonso voor een andere avontuur kiest. Of hij 20 miljoen per jaar aantrekkelijk vindt klinken? ,,Joh, ik ben veel meer waard'', grapte Ricciardo, als altijd goedgemutst.



En dan, serieuzer: ,,Er is me niks gepresenteerd, of verteld. Maar ik ben me er terdege van bewust dat er meer teams dan Ferrari en Mercedes zijn, waar iedereen nu over praat als het over mijn toekomst gaat. Gaat een man als Alonso weg, dan is het logisch dat ze bij McLaren een ervaren man erbij willen.''



,,McLaren biedt Daniel elke week weer wat meer'', meldde Red Bull-adviseur Helmut Marko al aan de Duitse pers. Al denkt hij dat de Australiër die dit jaar al twee races won (China en Monaco) zijn pijlen eerst op een andere stap richt. ,,Hij denkt dat Lewis Hamilton stopt en dat hij zijn rol bij Mercedes over kan nemen.''