Doll moet Hannover 96 behoeden voor degradatie

Hannover ontsloeg eerder op de dag Breitenreiter, die sinds maart 2017 aan het roer stond. De druppel was de ruime nederlaag zaterdag bij Borussia Dortmund (5-1).



Doll was eerder trainer bij Hamburger SV en Borussia Dortmund. Van 2013 tot augustus vorig jaar was de oud-international van voormalig Oost-Duitsland en Duitsland coach bij Ferencvaros in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.