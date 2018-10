Dolend Club Brugge weet opnieuw niet te winnen

Na een fout van Brugge-doelman Karlo Letica kwam Sint-Truiden in de 18e minuut via Daichi Kamada op voorsprong. Hans Vanaken maakte vanaf de strafschopstip gelijk en Brugge kwam kort voor rust via Siebe Schrijvers op voorsprong. Door een eigen doelpunt van Mats Rits in de 78e minuut gaf Brugge de voorsprong alsnog weg.



Aanvoerder Ruud Vormer was nog dicht bij het winnende doelpunt, maar hij raakte de lat. International Arnaut Groeneveld ontbrak bij Brugge wegens een blessure. Koploper Racing Genk kan zondag bij winst op Standard Luik de voorsprong op Club Brugge tot vijf punten vergroten.