Dolblij Red Bull kan eindelijk feest vieren met ‘party mode’

Volgens Marko is Honda qua prestaties al voorbijgeschoten aan Renault. ,,En als je onze GPS-data combineert met die van Honda dan zitten we in dezelfde categorie als Ferrari en Mercedes. Uiteraard zitten ze daar ook niet stil, maar zij zitten al op zo'n hoog niveau dat ze geen grote stappen meer kunnen maken. Als het verschil in vermogen klein is, dan kunnen we dat met de auto compenseren. Afgelopen seizoen lagen we gemiddeld 40pk achter. In de kwalificaties was dat zelfs 70pk.”