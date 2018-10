Dolberg in de basis bij Denemarken

Kasper Dolberg heeft vanavond een basisplaats bij Denemarken in de wedstrijd tegen Ierland in de Nations League.

De spits van Ajax stond door blessures maanden aan de kant, maar maakte een paar weken geleden zijn rentree. In de laatste wedstrijd tegen AZ (5-0) begon Dolberg voor het eerst in de eredivisie weer in de basis.

Bondscoach Age Hareide kan in Dublin niet beschikken over spits Nicolai Jørgensen van Feyenoord en kiest daarom voor Dolberg in de punt van de aanval. Lasse Schöne, clubgenoot van Dolberg in Amsterdam, verschijnt ook aan de aftrap.