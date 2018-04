Doelpuntenmachine Lukaku wil graag prijzen met Man U

Lukaku maakte zaterdag tegen Swansea City zijn honderdste doelpunt in de Engelse Premier League. Het elftal van trainer José Mourinho won met 2-0 en handhaafde zijn tweede positie op de ranglijst. ,,Honderd doelpunten is niet slecht, maar toch praat ik niet graag over mijn persoonlijke prestaties. Ik stel het team altijd boven mezelf. Ik ben een aanvaller en weet ook dat ik nog veel meer doelpunten kan maken. Hopelijk leiden al die doelpunten ook eens tot een hoofdprijs.''

De grootste kans op succes voor Lukaku is dit seizoen te behalen in de FA Cup. Manchester United neemt het later deze maand op tegen Tottenham Hotspur in de halve finales. De titel in de Premier League ligt buiten bereik, want koploper Manchester City is zestien punten los. En natuurlijk is Lukaku deze zomer op het WK voetbal in Rusland kanshebber met België.