Doelpuntenmachine Haaland slaat viermaal toe in Berlijn

Hertha BSC kwam via de Braziliaan Matheus Cunha op voorsprong, maar na rust stelde Dortmund aan de hand van Haaland orde op zaken. De Noorse spits werd zaterdag door de Italiaanse sportkrant Tuttosport verkozen tot talent van het jaar op de Europese voetbalvelden en bewees tegen Hertha nog maar eens waarom. In 15 minuten tijd maakte de 20-jarige Haaland een hattrick. De Noor prikte 10 minuten voor tijd ook zijn vierde doelpunt binnen. In zeven Bundesliga-wedstrijden heeft de spits nu tien keer gescoord.



In de 83ste minuut werd Haaland gewisseld voor het talent Youssoufa Moukoko, die een dag na zijn 16e verjaardag zijn debuut maakte. Moukoko werd daarmee de jongste speler ooit in de Bundesliga.