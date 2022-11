Doelpunt van het jaar? Voetballer met geamputeerd been gaat viraal met wereldgoal

Derde klasse A Groen Wit bevestigt titelaspi­ra­ties met grote overwin­ning: ‘Maar het seizoen is nog lang’

Na zes gespeelde wedstrijden staat Groen Wit er uitstekend voor. De Bredase ploeg heeft op één gelijkspel na elke wedstrijd gewonnen en staat bovenaan op de ranglijst. Vandaag etaleerde de ploeg van Oualid Saadouni wederom zijn klasse. Groen Wit had geen kind aan tegenstander Philippine en won met 5-0. Het doel van Saadouni is duidelijk: ,,We willen kampioen worden.”

7 november