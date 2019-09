Doelman Pieter (31) van Curaçao plots overleden

Bertens: ik moest even bijkomen van alles

12:17 Kiki Bertens denkt dat ze na een onrustige periode klaar is voor de laatste maanden van het tennisseizoen. ,,Ik ben een paar dagen thuis geweest. Ik heb niet superveel getraind de laatste dagen omdat ik druk was met andere dingen. Ik moest toch even bijkomen van alles”, aldus de Nederlandse tennisster over haar breuk met coach Raemon Sluiter.