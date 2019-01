Doelman Kelle Roos stunt met Derby County in FA Cup

Roos is bij Derby County onder manager en Chelsea-icoon Frank Lampard reserverkeeper. Hij wordt tijdens de FA Cup-duels van stal gehaald. Zo speelde hij begin deze maand het eerste duel met Southampton (2-2), waardoor vanavond een replay noodzakelijk was. Normaliter is de keeper uit Rijkevoort bij de club uit de Championship, het tweede niveau, de tweede keeper achter de onbetwiste nummer één Scott Carson. In de voorbije jaren stalde Derby County Roos bij vijf clubs, waaronder Plymouth Argyle, Wimbledon en Bristol Rovers.



In de vierde ronde neemt Derby County het op tegen Accrington Stanley. De kans dat Roos dan weer in actie komt is groot.