Doellijntechnologie én VAR falen bij hervatting Premier League, Hawk-Eye noemt situatie uitzonderlijk

Sheffield United loopt door het gelijkspel een tik op in de strijd om plaatsing voor de Champions League. Tegen de ploeg van Anwar El Ghazi, de nummer 19 van de Premier League, werd het verder namelijk niet gevaarlijk. Sheffield United staat nu op 44 punten uit 29 duels en bezet daardoor de zesde plaats, op één punt van Manchester United. Bovenin staat Manchester City nog op een tweede plek, maar die ploeg is door de UEFA uitgesloten voor Europees voetbal, waardoor Sheffield United mag dromen van het miljardenbal.



Na afloop van het duel kwam het bedrijf Hawk-Eye Innovations, dat de doellijntechnologie levert met een statement. ,,De zeven camera's camera's rondom het doel werden geblokkeerd door de keeper, verdediger en de doelpaal. Een dergelijke blokkering van het zicht hebben we nog nooit gezien in meer dan 9000 wedstrijden waarin Hawk-Eye gebruikt werd. Het systeem werkte zoals vooraf getest was en we bieden onze excuses aan.”