Dodig en Polasek sterkste mannendubbel in Melbourne

Voor de 36-jarige Dodig, ooit de nummer 29 in het enkelspel, is het zijn tweede grandslamtitel als dubbelspecialist. In 2015 schreef de Kroaat samen met de Braziliaan Marcelo Melo Roland Garros op zijn naam. De Slowaak Polasek (35) was nog nooit de beste op een grandslamtoernooi.