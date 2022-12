Dochter en zoon delen ontroerende foto's van zieke Pelé in ziekenhuis: ‘Nog een nacht samen’

Eindejaars­se­rie podcast In Het Wiel | ‘Die stok ging zo diep’

Dit is de 5-delige eindejaarsserie van In Het Wiel. Het jaar 2022 was een vat vol verhalen waar bij sommige momenten onze gedachten teruggingen naar eerdere fragmenten uit meer dan 400 podcasts. In deze vierde aflevering een selectie van opmerkelijke en vermakelijke verhalen door de jaren heen, met:

20:23