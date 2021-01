Dochter basketballegende Dennis Rodman wordt prof in Amerikaanse voetbalcompetitie

Door Arjan Schouten De 19-jarige Trinity Rodman werd als tweede gekozen in de draft van de National Women’s Soccer League, het hoogste Amerikaanse niveau. De aanvalster werd opgepikt door Washington Spirit, vorig seizoen geëindigd op de vijfde plaats in de reguliere competitie.

,,Natuurlijk ben ik dankbaar voor wat mijn vader me geleerd heeft en voor zijn sportieve genen. Maar ik kan niet wachten om mijn eigen pad te bewandelen en beter te worden. Prof worden is altijd mijn droom geweest, daar kan ik nog zo veel leren en verbeteren”, reageerde ze op het recente nieuws.

Vader Dennis Rodman pakte eind jaren ’80 twee NBA-titels met de Detroit Pistons en maakte daarna deel uit van de succesmachine rond Michael Jordan, bij de Chicago Bulls, waar hij nog drie titels won. De extravagante speler, bekend om zijn piercings, tatoeages, extreme kapsels en bekende vriendinnen, was naast zijn uitstekende defensieve kwaliteiten nog veel bekender om zijn uitspattingen op en zeker naast het veld. Hij deelde naar eigen zeggen het bed met zeker 2000 vrouwen, acteerde in tal van films, had een eigen show op MTV en sloot vriendschap met de Noord-Koreaanse leider Kim-Jong Un. In 2011 werd Rodman door de NBA opgenomen in de Hall of Fame.