Doan schiet Japan langs Turkmenistan op Azië Cup

Ritsu Doan, speler van FC Groningen, nam in de 71ste minuut het derde Japanse doelpunt voor zijn rekening. Yuay Osako was, in de 56ste en 60ste minuut, verantwoordelijk voor de andere twee doelpunten van zijn team.

Turkmenistan leidde halverwege dankzij een treffer van Arslanmurat Amanov. Kort na de 3-1 van Doan benutte Ahmet Atayev nog een strafschop. Japan, dat het voetbaltoernooi in 2011 voor het laatst won, gaf de zege echter niet meer weg.



Oezbekistan en Oman zijn de andere twee landen in groep F. Zij spelen later op woensdag in Sharjah tegen elkaar.