Doan met Japan naar kwartfinales Azië Cup

Veel toppers al in Oostenrijk en missen eerste marathon op natuurijs

13:26 Het winnen van de eerste marathon op natuurijs - vanavond in Haaksbergen - is prestigieus. Een probleempje: veel toppers zijn al richting de Weissensee in Oostenrijk. Daar staan komende week het NK op natuurijs en de Alternatieve Elfstedentocht op het programma.