'Do or die' voor Van der Hoorn en Hoedt

Door Geert Langendorff



Voor Van der Hoorn staat er bijzonder veel op het spel. De voormalige verdediger van Ajax heeft zich de laatste maanden onder trainer Carlos Carvalhal flink ontwikkelt. De Portugees, die de ontslagen Paul Clement opvolgde, ziet in hem een onmisbare kracht. Van der Hoorn blinkt regelmatig uit. Van een onzichtbare bankspeler is hij veranderd in een populaire kracht. Een stap hogerop in de toekomst ligt in de lijn der verwachting.



Bij degradatie met de Swans komt hij, net als veel van zijn ploeggenoten, in een onzekere situatie terecht. Carvalhal zal dan waarschijnlijk vertrekken met in zijn kielzog een groot deel van het elftal. Het plan van Van der Hoorn om zich na de zomer verder in de kijker te spelen valt dan in duigen. De deur naar het Nederlands elftal, waar hij steeds nadrukkelijker in beeld kwam, valt dan voorlopig weer in het slot.