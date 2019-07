Dnjepr Dnjepropetrovsk houdt op met bestaan

Niet alleen Ajax speelde ooit tegen Dnjepr. PSV speelde vier keer tegen de Oekraïeners. In de Europa League van 2012/2013 werd twee keer verloren (2-0 en 1-2) en in 1985 werd het 2-2 en 1-0 in de tweede ronde van de UEFA Cup. AZ trof Dnjepr in 2005 en won in Oekraïne met 1-2. Een jaar eerder ging Utrecht in eigen huis (1-2) onderuit.