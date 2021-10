Djokovic zegt deelname aan Davis Cup toe, ook Medvedev doet mee

Pérez zat hele race in Texas zonder drinken: ‘Ik voelde mijn krachten wegvloeien’

11:18 Sergio Pérez beleefde in Texas naar eigen zeggen zijn zwaarste race ooit in de Formule 1. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen kreeg in zijn Red Bull-bolide te maken met een defect drinksysteem. ,,Ik kon dus vanaf ronde 1 al niet drinken. Dit was de zwaarste en langste race uit mijn carrière”, aldus Pérez, die desondanks op het podium eindigde in de Grote Prijs van de Verenigde Staten.