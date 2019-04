Djokovic wurmt zich langs Kohlschreiber in Monte Carlo

De Serviër was gewaarschuwd. Iets meer dan een maand geleden ging hij in Indian Wells al in de derde ronde onderuit tegen de Duitser. Toen werd het op hardcourt 6-4 en 6-4 voor Kohlschreiber. Djokovic begon ditmaal sterk en werkte in de openingsset vier breakpunten weg. Bij een 4-3 stand ging Djokovic door de service van Kohlschreiber heen en serveerde hij even later de set uit: 6-3.



In de tweede set ging het over en weer. De eerste drie games werden nog behouden, maar daarna was zowel Djokovic als Kohlschreiber niet in staat om een eigen servicebeurt te houden. Kohlschreiber leverde liefst drie keer zijn beurt in, Djokovic één meer: het werd 4-6 voor de Duitser. In de beslissende set sloeg Djokovic direct toen en stond hij zijn service niet meer af. Het eindigde in 6-3, 4-6 en 6-4.



In de volgende ronde wacht Djokovic een ontmoeting met de winnaar van de wedstrijd tussen Taylor Fritz en Diego Schwartzman. Fritz won vanmiddag van Jo-Wilfried Tsonga, die geblesseerd moest opgeven. Titelverdediger en recordhouder Rafael Nadal komt morgen in actie tegen zijn landgenoot Roberto Bautista-Agut.