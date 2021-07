Djokovic wint op Wimbledon 20ste Grand Slam-titel en meldt zich naast Federer en Nadal

De wedstrijd begon van beide kanten nerveus. Djokovic (34) startte zelfs met een dubbele fout, maar wist de eerste game gewoon binnen te halen. Bij een 2-1 voorsprong kreeg de Serviër zijn eerste kansen op de service van Berrettini (25) en daar profiteerde hij van: 3-1.

Op 5-2 waren de setpunten niet besteed aan Djokovic en vervolgens knokte Berrettini zich terug tot 5-5. Beide spelers hielden vervolgens hun service, waardoor een tie-break noodzakelijk was. Op 4-6 sloeg de bijna twee meter lange Italiaan met een ace toe op zijn eerste setpunt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Berrettini, in de tweede ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Botic van de Zandschulp, begon nog goed aan zijn eerste servicegame van de tweede set, maar daarna ging het heel snel. Djokovic bleek scherper en nam een 4-0 voorsprong. Net als in de eerste set draaide het spelbeeld en de Italiaan kwam terug tot 5-3. Djokovic gaf daarna drie setpunten weg op de service van Berrettini, maar de nummer 1 van de wereld liet zich niet van de wijs brengen en pakte op eigen service alsnog de set: 6-4.

Volledig scherm Novak Djokovic heeft zijn zesde zege te pakken. © REUTERS

In de derde set was een vroege breek genoeg voor Djokovic. Ook in set nummer drie voldeed één breek voor de man die zich met zijn toernooiwinst naast recordhouders en grote rivalen Federer (39) en Nadal (35) heeft geslagen.

Quote Ik had niet op meer kunnen hopen. Nou ja, op een klein beetje meer dan misschien...” Matteo Berrettini

,,Het was een ongelooflijk gevoel om hier te staan, of eigenlijk meerdere gevoelens, misschien wel te veel om mee om te gaan", zei Berrettini na zijn finale, die hem ruim één miljoen euro oplevert. ,,Maar Djokovic was beter dan ik, hij verdient alle credits. Hopelijk is het niet de laatste keer dat ik hier sta. Het was geweldig, ik had niet op meer kunnen hopen. Nou ja, op een klein beetje meer dan misschien...”

Volledig scherm Matteo Berrettini © AFP

,,Ik wil Matteo feliciteren met een geweldig optreden", begon Djokovic. ,,Het was een heel lastige wedstrijd. Dit is voor hem pas het begin, daar ben ik van overtuigd. Voor mij was het winnen van Wimbledon mijn grootste droom als kind. Ik geniet hier enorm van, ongelooflijk dat ik hier voor de zesde keer win.”

En wat betekent het voor hem om naast Nadal en Federer te staan? ,,Het betekent dat wij alle drie niet zullen stoppen, denk ik. Ik wil Rafa en Roger eren, ze zijn legendes, ze zijn de belangrijkste spelers waar ik tegen heb gespeeld. Zij zijn de reden waarom ik sta waar ik sta. Zij hebben mij laten zien wat ik moest doen om de top te bereiken. Het is een ongelooflijke reis geweest, die hier nog niet stopt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Golden Slam

Djokovic won dit jaar de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Maar net zo makkelijk spreekt Djokovic al uit over een paar weken goud te willen winnen in Tokio, en daarna voor de US Open-titel te gaan. Sinds Rod Laver in 1969 won niemand bij de mannen een ‘calendar slam’, alle vier de majors in een kalenderjaar. Een ‘golden slam’, ook nog olympisch goud erbij, zou het helemaal uniek maken.

Volledig scherm - © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.