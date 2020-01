Djokovic voor elfde keer naar kwartfinales in Melbourne

Jum­bo-Vis­ma begint marathon­ploeg met Orie: ‘hoort bij het schaatsen’

9:29 Jumbo-Visma is komend winterseizoen niet alleen actief in het langebaanschaatsen, er komt een marathonteam. Jac Orie, onder anderen coach van olympisch kampioenen Sven Kramer en Kjeld Nuis, neemt de sportieve leiding op zich van het nieuwe schaatsmarathonteam dat zal bestaan uit marathonschaatsers en zich richt op natuurijs en kunstijswedstrijden in Nederland en buitenland.