Djokovic viert rentree na blessureleed met klinkende zege

Ntoko: 'Ik wil alles op alles zetten om iets te betekenen voor NAC'

8:13 Op 31 maart speelde hij zijn laatste wedstrijd voor NAC. Daarna belandde Chiro Ntoko van de regen in de drup. Even schoot de gedachte door zijn hoofd dat het einde carrière zou zijn. Dat nooit, hield hij zichzelf voor. In Portugal heeft hij een moeilijke periode achter zich gelaten.