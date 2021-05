Djokovic ruziet met scheidsrechter over regenval: ‘Hoe graag wil je nog doorspelen?’

En dat kwam hem bijna duur te staan. Nadat Djokovic zonder veel moeite de eerste set had gewonnen (6-3), liep de Serviër ook in de tweede set snel uit. Bij een 5-4 voorsprong mocht hij serveren voor de winst, maar leverde hij onder druk van de weergoden zijn servicebeurt in. Terwijl Djokovic voor de wedstrijd serveerde begon het alsmaar harder te regenen. De scheidsrechter greep niet in en liet de wedstrijd 'gewoon’ doorgaan, maar dat was tegen het zere been van de Serviër. ,,Hoe graag wil je dat we nog doorspelen? Ik heb je al drie keer gevraagd om te stoppen", schreeuwde Djokovic, die de game uiteindelijk ook verloor en tot overmaat van ramp de wedstrijd toen wél stilgelegd zag worden.



Na de onderbreking zette Djokovic alsnog de situatie recht en sleepte hij de tiebreak met 7-5 naar zich toe. In de volgende ronde neemt de nummer 1 van de wereld het op tegen Cameron Norrie of Alejandro Davidovich. Rafael Nadal komt morgen in actie tegen de talentvolle Jannik Sinner.