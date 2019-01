Djokovic rekent af met Medvedev en staat in kwartfinale

Djokovic staat in de kwartfinale tegenover Kei Nishikori. De Japanner won eerder op de dag van Pablo Carreño Busta (7-6 (8), 6-, 6-7 (4), 4-6, 6-7 (8)). De 31-jarige Djokovic is in Melbourne op jacht naar zijn zevende titel. De laatste keer dat hij de Australian Open won was in 2016.



Nishikori speelde in vier ronden al drie keer een vijfsetter. Djokovic: ,,Het is voor ons beiden tot nu toe heel zwaar geweest. Even rust is nu wel van belang. Maar ik kijk uit naar de volgende wedstrijden. Nishikori en ik hebben wel vaker mooie partijen gespeeld. Ik verwacht een boeiend duel.’’



Na zijn overwinning op Wimbledon en de US Open kan Djokovic in Melbourne zijn derde opeenvolgende grand slam winnen.