Djokovic pas in vier sets langs Edmund

Koolhof naar tweede ronde dubbelspel op US Open

19:22 Dubbelspecialist Wesley Koolhof heeft zich op de US Open verzekerd van een plek in de tweede ronde. De nummer 16 van de wereld was samen met zijn Kroatische partner Nikola Mektic in drie sets te sterk voor de Serviër Nikola Cacic en Divij Sharan uit India: 6-4 3-6 6-3.