Djokovic pakt voor de vijfde keer titel in Rome

Met zijn triomf in Rome nam Djokovic op sportieve wijze revanche voor zijn afgang begin deze maand bij de US Open. Uit pure frustratie over een verloren game sloeg hij tijdens zijn partij in de vierde ronde een bal onbedoeld tegen de keel van een lijnrechter. Djokovic werd daarna gediskwalificeerd en verloor tevens zijn verdiende prijzengeld en rankingpunten in New York.

Voor Djokovic (33) was het zijn vijfde zege in evenzoveel onderlinge duel met de vijf jaar jongere Schwartzman, de nummer 15 van de wereld. Beiden troffen elkaar vorig jaar in Rome in de halve finales. Djokovic zegevierde destijds in drie sets: 6-3 6-7 (2) 6-3.

Djokovic reageerde opgetogen na zijn 36e masterstitel, een record. “Het was een geweldige week, vol met uitdagingen. Ik toonde mijn beste spel op de momenten dat het nodig was. Ik ben er trots op dat ik die vijfde versnelling hier wist te vinden. Ik had me geen betere voorbereiding op Roland Garros kunnen wensen”, doelde hij op het grandslam in Parijs dat zondag begint.

Djokovic begon opmerkelijk stroef aan de finale. Hij verloor zijn eerste twee servicebeurten, waardoor hij na drie games tegen een achterstand van 0-3 aankeek. De Serviër kwam vanaf dat moment beter in zijn spel. Hij benutte op de service van de Zuid-Amerikaan uiteindelijk het vierde setpoint.

Ook in de tweede set bleef het spel van Djokovic wat wisselvallig. In de achtste game sloeg Djokovic toe op de opslag van Schwartzman (5-3) waarna hij het duel uitserveerde, al verspeelde hij eerst nog wel twee matchpoints.

Djokovic had verwacht, zoals velen binnen en buiten de tenniswereld, zijn grote rivaal Rafael Nadal in de finale te treffen. De als tweede geplaatste gravelspecialist ging al in de kwartfinales echter verrassend onderuit tegen Schwartzman (6-2 7-5). De Spanjaard won het graveltoernooi in Rome negen keer.

Djokovic speelde voor de tiende keer in de finale van het toernooi in Rome. Hij won eerder de titel in 2008, 2011, 2014 en 2015.