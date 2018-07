Djokovic ontdoet zich in vier sets van publiekslieveling Edmund

Dumoulin onbewust één van de winnaars in openingse­tap­pe

18:04 Tom Dumoulin kon er zelf weinig aan doen, maar hij mag zich na de eerste dag van de Tour de France een van de winnaars noemen. De Nederlander van Sunweb is naar Frankrijk gekomen om een hoofdrol te vervullen in het klassement en zag in de eerste etappe - gewonnen door de Colombiaan Fernando Gaviria - drie concurrenten op achterstand binnenkomen.