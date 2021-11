Djokovic onderstreept record: Servïer verslaat Medvedev in finale Parijs

Djokovic had zich zaterdag met het bereiken van de finale verzekerd van de eerste plaats op de wereldranglijst aan het einde van het seizoen. Door voor de zevende keer het jaar af te sluiten als de nummer 1 van de wereld is hij alleen recordhouder. Pete Sampras was hiervoor net als de Serviër zes keer de beste aan het eind van het tennisseizoen.

Djokovic herstelde zich in Parijs van het verlies in de eerste set door een break te pakken in set twee. Op 5-3 overleefde hij op eigen service verschillende breakpoints in een lange game en trok de stand gelijk. In de derde set brak hij de Rus op 2-2 en die voorsprong gaf hij niet meer uit handen.