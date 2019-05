Djokovic na zege op Thiem naar finale in Madrid

Van der Poel oppermach­tig in koningin­nen­rit Belgian Mountainbi­ke Challenge

16:26 Met grote overmacht heeft Mathieu van der Poel zaterdag de koninginnenrit van de Belgian Mountainbike Challenge op zijn naam gebracht. Eerder deze week was de 24-jarige Nederlander al de snelste in de eerste en tweede etappe van de mountainbikewedstrijd in Oost-Vlaanderen.