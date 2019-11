Djokovic leidt Servië naar kwartfinales

Novak Djokovic boekte tegen Frankrijk de beslissende tweede overwinning in het enkelspel door Benoit Paîre in twee sets (6-3 6-3) te verslaan. Eerder had Filip Krajinovic al gewonnen van Jo-Wilfried Tsonga: 7-5 7-6 (5).



Daarmee is Frankrijk, vorig jaar nog finalist in de oude opzet van het landentoernooi, uitgeschakeld. Het is de eerste keer dat achttien landen in één speelstad om de titel strijden.