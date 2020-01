Djokovic leidt Servië naar eindzege in ATP Cup: ‘Niets mooiers dan spelen voor mijn land’

De Serviërs versloegen Pablo Carreño Busta en Feliciano López, de vervanger van Nadal die aanvankelijk stond opgesteld, in twee sets: 6-3 6-4. Het Spaanse duo nam dankzij een vroege break een voorsprong van 3-1 in de eerste set, maar daarna kwamen Djokovic en Troicki op gang. Ze pakten zeven games op rij en legden daarmee de basis voor de beslissende zege. Djokovic maakte het op eigen service af.

,,Dit zal ik de rest van mijn leven niet meer vergeten”, zei Djokovic, die in Sydney werd aangemoedigd door honderden luidruchtige Serviërs op de tribunes. ,,Ik voel me gezegend met een geweldige carrière die al vijftien jaar duurt. Maar er is niets mooiers dan spelen voor mijn land met een paar van mijn beste vrienden.” De 32-jarige Serviër won op de ATP Cup al zijn partijen, zes in het enkelspel en twee in het dubbel.