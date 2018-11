Djokovic klopt Anderson en treft Zverev in finale

Anderson kon de sterk retournerende Djokovic geen enkele pijn doen met zijn opslag, zijn wapen. Djokovic kreeg zijn racket achter veel services en was in nagenoeg alle slagenwisselingen de baas. Op eigen service verloor Djokovic slechts zeven punten en hij gunde zijn 32-jarige tegenstander geen enkel breakpoint. Illustratief was dat Djokovic zelfs twee aces meer sloeg: zes om vier.

Geen servicegame verloren

Sinds zijn titel op Wimbledon (half juli) heeft Djokovic pas twee partijen verloren: in Toronto verloor hij van Stefanos Tsitsipas en in Parijs moest hij zijn meerdere erkennen in Karen Chatsjanov. Hij won de afgelopen maanden in Cincinnati, schreef de US Open op zijn naam en was ook de sterkste in Shanghai.