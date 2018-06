Djokovic is nog lang niet de oude, maar wint wel in derde ronde

Novak Djokovic (31) is nog in de race op Roland Garros. De oud-winnaar in Parijs had het bij vlagen zwaar tegen Roberto Bautista Agut uit Spanje, maar won in de derde ronde uiteindelijk in vier sets: 6-4, 6-7, 7-6, 6-2.

Door Fardau Wagenaar



Djokovic sloeg zijn racket compleet aan gort in de tiebreak van de tweede set. De eerste set was hem makkelijk af gegaan en ook de tweede leek weinig problemen te brengen, maar Djokovic liet het tot zijn eigen frustratie lopen. Hij kwam op een 7-6 achterstand in die tiebreak en verloor de set.



In het vervolg van de partij zag het publiek op court Suzanne Lenglen niet de Djokovic van weleer. De Serviër won twaalf grandslamtoernooien, zijn laatste titel pakte hij in 2016 op Roland Garros. Daarna ging het bergafwaarts met de voormalig nummer 1 van de wereld, die liefst 223 weken die plek in nam.

De prioriteiten in zijn leven veranderde door de komst van zijn kinderen, er waren onbekende privé problemen en hij liep een zware elleboogblessure op. Djokovic moest zijn service aanpassen om zijn elleboog te ontlasten, zoiets kost tijd. Vorig jaar veranderde hij drie keer van coach, om uiteindelijk weer uit te komen bij Marian Vajda. Zijn oude coach die hem tot vorig jaar elf jaar onder zijn hoede had.

Djokovic kwam vrijdag in de derde set een break achter, maar vocht terug en sleepte er een tiebreak uit en won. Hij reageerde uitgelaten en zweepte het publiek op. Vroeger was hij de man van staal, maakte weinig fouten en was meedogenloos voor zijn tegenstanders. Anno 2018 is hij veel minder constant en zou het niet eens een grote verrassing zijn geweest als hij de vierde ronde niet had gehaald.

Maar Djokovic is er nog bij in Parijs, want in de vierde set bakte de Spanjaard er niet veel meer van en ging de Servische tennisser alsnog vrij makkelijk met de winst aan de haal. In de volgende ronde treft hij Fernando Verdasco, die een geweldige partij speelde en Grigor Dimitrov, de nummer vier van de plaatsingslijst, uit het toernooi sloeg.