Djokovic in topvorm naar finale masters in Shanghai

De Serviër versloeg in de halve finales de Duitser Alexander Zverev met overtuigende cijfers: 6-2 6-1.



Djokovic, dit jaar winnaar van Wimbledon en de US Open, weet later op de dag wie zijn tegenstander wordt. De Zwitser Roger Federer en de Kroaat Borna Coric staan in de andere halve finale.



Zverev kon alleen in het begin van de eerste set serieus partij bieden. Een break in de zesde game (4-2) leidde de ondergang in. De partij werd beslist bij het vierde wedstrijdpunt en duurde slechts een uur.