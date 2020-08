Djokovic in Cincinnati wel langs Bautista Agut

Raonic na vier jaar weer in finale masters­toer­nooi

28 augustus Milos Raonic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Cincinnati, dat wordt gespeeld in New York. De nummer 30 van de wereld versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets: 7-6 (5) 6-3. Eén break, in de vierde game van de tweede set, was voor Raonic genoeg om de partij naar zich toe te trekken.