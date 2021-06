Djokovic houdt gravelkoning Nadal uit finale Roland Garros in adembenemend gevecht

Door Rik Spekenbrink



Het was zijn territorium, vijftien jaar lang. Rafael Nadal leek niet meer te kunnen verliezen op Court Philippe Chatrier. Dat het uitgerekend Novak Djokovic was die dat idee logenstrafte, paste ook wel weer bij deze eeuw van uniek mannentennis. In vier uur hoogstaand tennis onttroonde hij de koning van Roland Garros.

Volledig scherm Rafael Nadal. © AFP Het gevecht begon al in de veelbelovende openingsgame. In de eerste tien minuten zat al een heel scala aan tennisarsenaal: een ace, een dubbele fout, dropshots, lobs, een smashfout en twee breekpunten. Die werden door Nadal weggewerkt, maar Djokovic leek fit en gefocust, klaar om er een uren durend gevecht van te maken. Maar juist vanaf dat moment schakelde hij even twintig minuten helemaal uit. Hij miste het gif dat hij zo hard nodig heeft, zowel in zijn spel als in zijn houding. Het stond 5-0, Djokovic onderging de oorwassing gelaten, maar ging toen weer serieus knokken voor de punten en nam wat offensievere stellingen in. Dat Nadal bij 5-3 pas zijn zevende setpunt verzilverde, zei wat dat betreft genoeg. Zo simpel als in de finale vorig jaar - toen Nadal 6-0, 6-2, 7-5 won, zou het niet vanavond niet gaan.

De snelle break van Djokovic in de tweede set was dan ook niet verrassend, en daar was ook eindelijk wat emotie bij de Serviër. Hij gaf de voorsprong meteen weg, maar brak Nadal even later opnieuw en hield nu wel stand. Het was een echt gevecht geworden, met heerlijke rally’s en kansen over en weer. Nadal, als altijd zwetend uit elke porie, flirtte constant met de schotklok en moest daar soms zelfs zijn aloude serviceroutine voor afbreken. Djokovic was nog altijd koel en kalm, en leek de juiste tactiek te hebben gevonden om Nadal pijn te doen, door het initiatief te nemen en tijd bij hem weg te nemen.

De derde set was van een ongekend niveau, zelfs voor deze twee titanen die elkaar al 57 keer hadden getroffen. Haast elk punt was om te smullen en voelde aan als cruciaal. Tot twee keer toe nam Djokovic de touwtjes in handen met een break voorsprong, maar Nadal vond toch weer die twee procent extra om de boel te repareren. Hij kreeg op 5-6 zelfs een setpunt, maar dat poetste Djokovic dan weer knap weg met een oogstrelend dropshot. Een tiebreak dus, de enige gepaste manier om deze exceptionele set te beslissen. Eén volleymisser kwam Nadal duur te staan.

Na 3,5 uur meeslepend tennis dacht het publiek - dat geregeld op de banken stond om al dat schoons - het stadion te moeten verlaten en de ontknoping te moeten missen. Maar Roland Garros gaf de duizenden fans clementie voor de avondklok. Het werd met gejuich en gedans ontvangen.

Volledig scherm Novak Djokovic. © AP Net als de snelle break van Nadal in de vierde set. Maar het bleek slechts een kort moment van concentratieverlies van Djokovic te zijn. Die bleef de partij domineren, trok de stand weer gelijk, en ging erop en erover: van 0-2 naar 5-2. Het werd duidelijk dat Nadal zijn derde nederlaag ooit op Roland Garros zou gaan lijden. Tegen dit sublieme tennis van Djokovic, die met zijn elastieken lijf weer de ultieme mix van aanval en verdediging etaleerde, was zelfs hij niet bestand.

Nadal verslaan op court Philippe Chatrier. Het was behalve hemzelf in 2015 alleen Robin Söderling ooit gelukt. Dertien keer stond de Spanjaard na twee weken met de beker in de handen. Maar Djokovic kraakte vanavond de code.

Ergens in Zwitserland zat ook iemand te genieten van de partij, en van de uitkomst. Roger Federer blijft het record van meeste gewonnen grand slams delen met Nadal, twintig stuks. Over twee weken op Wimbledon gaat dit duel verder. Met dan wellicht ook Djokovic op het vinkentouw. Hij kan zondag op negentien grand slam-titels komen. Tegenstander in de finale van Roland Garros is zondag Stefanos Tsitsipas.

Volledig scherm Djokovic en Nadal. © AFP