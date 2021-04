Djokovic herstelt zich en begint goed in eigen land

Yates soleert in Alpen naar ritzege en leiders­trui

20 april Simon Yates heeft met een lange solo de leiding genomen in de Ronde van de Alpen. De 28-jarige klimmer van Team BikeExchange sprong in de bergrit over 121 kilometer tussen de Oostenrijkse plaatsen Innsbruck en Feitchen im Kaunertal op de voorlaatste klim weg. Yates hield ook op de slotklim stand en soleerde zo naar zowel de ritzege als de leiderstrui.