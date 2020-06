Djokovic heeft wat uit te leggen na coronabesmettingen op eigen toernooi

Door Rik Spekenbrink



De ironie is niet te missen. Juist de man die de Amerikaanse tennisbond bekritiseerde voor de strenge voorzorgsmaatregelen bij de aanstaande US Open, is nu te kijk gezet door te roekeloos gedrag op zijn demonstratietoernooien in Servië en Kroatië. Na de tweede speelronde in Zadar dit weekeinde testten vier mensen positief op corona. Spelers Grigor Dimitrov en Borna Coric, coach Christian Groh van eerstgenoemde en ook de fitnesstrainer van Djokovic zelf: Marko Paniki. ,,Beterschap mannen. Maar dit gebeurt er als je lak hebt aan protocollen”, zei nota bene ‘enfant terrible’ Nick Kyrgios. ,,Dit is geen grap.”



Tja, dat krijg je ervan, is online de veel gedeelde mening. Vorige week, toen de Adria Tour in Belgrado begon, doken allerlei foto’s en filmpjes op van spelers en fans die het niet zo nauw namen met social distancing. Die regels zijn in Servië, dat relatief gezien redelijk gevrijwaard bleef van het coronavirus, minder streng dan elders. Toch zag het er merkwaardig uit, spelers in innige omhelzingen, half ontblote tennissers (onder wie Djokovic en Dimitrov) in een stampvolle discotheek, volgepakte tribunes met fans zonder mondkapjes. Er werd daarnaast gevoetbald, gebasketbald en er was een groot concert. De tennissers leken zich onaantastbaar te voelen. ,,Het is moeilijk uit te leggen dat de situatie in Servië anders is dan in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten”, zei Djokovic vorige week nog. Nu keert die opmerking als een boemerang terug in zijn gezicht.

Behalve nummer 1 van de wereld is Djokovic ook de voorzitter van de spelersraad. Niet onbetwist, want hij stond vaker dan eens tegenover Roger Federer en Rafael Nadal, vakbroeders die het in de regel met elkaar eens zijn. Djokovic kreeg onlangs al boze reacties van zijn collega's toen hij zei dat het ondoenlijk was om met maar één begeleider af te reizen naar New York, waar eind augustus de US Open wordt gespeeld. 'Negentig procent van ons hééft maar één begeleider', counterden onder anderen Danielle Collins en Dan Evans. Eerder in deze coronacrisis baarde de Serviër al opzien door uit te spreken zich niet te laten vaccineren tegen corona, als die mogelijkheid er straks is. Djokovic erkende een zogenoemde anti-vaxxer te zijn, principieel tegen vaccineren.

En nu is er de kwestie rond de Adria Tour. De finale tussen Djokovic en Andrej Roeblev werd gisteren kort voor aanvang afgelast, toen de besmetting van Dimitrov bekend was geworden. Het derde weekeinde in Montenegro werd direct geannuleerd, of er over twee weken in Bosnië en Herzegovina wel gespeeld gaat worden, is zeer de vraag. Iedereen die langer dan 10 minuten in de buurt van één van de besmette spelers of trainers is geweest, wordt geacht twee weken in zelfisolatie te gaan. Marin Cilic en Alexander Zverev, die afgelopen week ook in actie kwamen op de Adria Tour, meldden beiden dat ze negatief hebben getest. ,,Ik verontschuldig me bij iedereen die ik mogelijk in gevaar heb gebracht door dit toernooi te spelen”, schreef de Duitse nummer 7 van de wereld op zijn sociale media.

Los daarvan kan Djokovic het toernooi, juist bedoeld om de sport te promoten in de Balkan, eigenlijk niet meer door laten gaan. Het risico dat meer spelers besmet raken, met alle gevolgen van dien, zal nu toch doordringen bij spelers als Dominic Thiem, die al weken binnen Europa aan het reizen is. Dimitrov meldde zijn besmetting nota bene vanuit Monaco, waar hij woonachtig is. Aangezien hij zaterdag nog speelde in Zadar, heeft hij dus gereisd terwijl hij positief was.

In New York zullen ze de Kroatische taferelen met lede ogen aanschouwen. De tennissport moet weer opstarten, om grote financiële klappen te voorkomen. Voor de US Open is een zeer uitgeklede variant bedacht, zonder publiek. Het was al ingewikkeld genoeg, voor de mondiale sport. Spelers komen overal vandaan, sommigen mogen nog niet reizen, anderen voelen zich er oncomfortabel bij. Ondertussen vlogen in Kroatië spelers en fans elkaar in de armen. Djokovic heeft heel wat uit te leggen.