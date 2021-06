Djokovic eenvoudig naar derde ronde Wimbledon

De Thuisblijvers Memphis was onzicht­baar in Boedapest, maar maakte in de jeugd al indruk: ‘Tegen hem had je geen grote mond’

29 juni Je land vertegenwoordigen op een EK. Het is iets waar de spelers van de amateurclubs in West-Brabant vooralsnog alleen van kunnen dromen. Wat ze wel kunnen, is de boel analyseren. Hoe beleven zij het EK? Met in aflevering 7: Jorn Sweres uit Prinsenbeek, spits van Beek Vooruit.